معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سالانه حدود چهار میلیون تن محصول گلخانه‌ای تولید و ۲۰ درصد آن صادر می‌شود.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، در نشست با جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری، گفت: سالانه حدود چهار میلیون تن محصول گلخانه‌ای در کشور تولید می‌شود که حدود ۲۰ درصد آن به بازار‌های صادراتی اختصاص دارد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه کشت‌های گلخانه‌ای افزود: بخش قابل توجهی از نیاز بازار داخلی به محصولات سبزی و صیفی نیز در نیمه دوم سال از طریق تولیدات گلخانه‌ای تأمین می‌شود.

برومندی توسعه گلخانه‌ها را از سیاست‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: بر اساس اهداف برنامه هفتم پیشرفت، افزایش تولید محصولات گلخانه‌ای در کشور دنبال می‌شود، زیرا انتقال کشت سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه، نقش مهمی در مدیریت مصرف آب دارد.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلات تأمین گاز برخی واحد‌های گلخانه‌ای گفت: تأمین گاز واحد‌هایی که مراحل قانونی و سرمایه‌گذاری را انجام داده و از نظر فیزیکی آماده بهره‌برداری هستند، با جدیت پیگیری می‌شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری انجام‌شده در واحد‌های گلخانه‌ای باید به تولید منجر شود و واحد‌هایی که مجوز‌های لازم را دریافت کرده‌اند، باید از زیرساخت‌های مورد نیاز برای آغاز فعالیت برخوردار شوند.

برومندی در ادامه با اشاره به برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در چهارمحال و بختیاری گفت: تولید نهال سالم و عاری از ویروس، به‌ویژه برای باغات بادام، از موضوعات مهمی است که در این استان دنبال می‌شود.

وی افزود: بروز برخی بیماری‌های نوظهور در باغات بادام، ضرورت تقویت فعالیت‌های تحقیقاتی و تولید نهال سالم را افزایش داده است و در نشست با محققان مرکز تحقیقات کشاورزی استان، بررسی و تأمین نیاز‌های این مرکز برای تکمیل مطالعات و دستیابی به راهکار‌های علمی در دستور کار قرار گرفت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: نهال مهم‌ترین نهاده در باغبانی است و تأمین نهال سالم و عاری از ویروس می‌تواند آینده تولید محصولات باغی را تضمین کند.

برومندی گفت: وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد با مشارکت مرکز تحقیقات کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، زنجیره تولید نهال سالم را در چهارمحال و بختیاری ایجاد و تقویت کند.

وی با اشاره به جایگاه این استان در تولید بادام افزود: چهارمحال و بختیاری ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم تولید نهال سالم بادام در کشور را دارد و این ظرفیت می‌تواند به سایر محصولات باغی نیز توسعه یابد.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی همچنین از آمادگی این وزارتخانه برای حمایت از توسعه باغات در اراضی مستعد خبر داد و گفت: توسعه باغات جدید باید بر اساس مطالعات کارشناسی و متناسب با ظرفیت‌های اقلیمی و منابع آب انجام شود.

وی با اشاره به توسعه باغات با استفاده از آب سبز یا آب حاصل از بارندگی افزود: در مناطقی که شرایط اقلیمی و میزان بارندگی برای توسعه باغات دیم مناسب است، از اجرای طرح‌های علمی و کارشناسی حمایت می‌شود.

برومندی گفت: چهارمحال و بختیاری به دلیل برخورداری از مناطق دارای بارندگی مناسب، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه باغات دیم دارد و لازم است اراضی مستعد این استان شناسایی و طرح‌های توسعه‌ای بر اساس مطالعات دقیق اجرا شود.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری در بخش باغبانی گفت: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توانند در ایجاد باغات جدید، تولید نهال، صنایع تبدیلی و تکمیلی و توسعه زنجیره ارزش محصولات باغی نقش مهمی ایفا کنند.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی افزود: ایجاد زنجیره کامل ارزش بادام از تولید نهال و احداث باغ تا فرآوری، بسته‌بندی، بازاررسانی و صادرات، از موضوعاتی است که باید با جدیت در چهارمحال و بختیاری دنبال شود.

برومندی با اشاره به ظرفیت صادراتی بادام گفت: قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی باید با در نظر گرفتن هزینه تمام‌شده تولید، شرایط بازار، حقوق تولیدکننده و ظرفیت‌های صادراتی انجام شود تا ضمن حمایت از باغداران، امکان حفظ و توسعه بازار‌های داخلی و خارجی نیز فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سمت باغبانی دانش‌بنیان، اقتصادی و پایدار است تا تولیدکنندگان از فعالیت خود درآمد مناسب داشته باشند و محصولات باغی با ارزش افزوده بیشتر به بازار‌های داخلی و خارجی عرضه شوند.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: بخش تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه باغبانی، هزینه‌های تولید را به صورت کارشناسی بررسی می‌کند و تصمیمات مربوط به بازار باید با هدف حفظ تولید، افزایش بهره‌وری و تقویت صادرات اتخاذ شود.

وی خاطرنشان کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه بادام، گردو و سایر محصولات باغی دارد و وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد در زمینه‌های تولید نهال سالم، توسعه باغات دیم، اصلاح و احیای باغات، توسعه گلخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی و ایجاد زنجیره ارزش در کنار استان باشد.

برومندی گفت: هدف اصلی، حرکت به سمت باغبانی دانش‌بنیان، اقتصادی و پایدار است؛ به گونه‌ای که هم تولیدکننده از فعالیت خود درآمد مناسب داشته باشد و هم محصولات باغی استان با ارزش افزوده بیشتر در بازار‌های داخلی و خارجی عرضه شوند.