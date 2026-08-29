به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار کهگیلویه در آیین برپایی میز خدمت در مصلی دهدشت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای جنگ رمضان، رهبر شهید و شهدای شهرستان کهگیلویه، هفته وحدت را به مسلمانان جهان و هفته دولت را به دولتمردان جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

کاظمی جو افزود: حضور مدیران در میان مردم از برنامه‌های محوری دولت است و مسئولان باید ضمن شنیدن مطالبات مردم، مشکلات و آسیب‌های موجود در شهرها، بخش‌ها، روستا‌ها و دهستان‌ها را شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح «شورای راهبری محله‌محور» گفت: تأکید رئیس‌جمهور و استاندار این است که مدیران در روستاها، محلات کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر حضور پیدا کنند و مشکلات را از نزدیک ببینند و بشنوند.

فرماندار کهگیلویه با بیان اینکه مسجد می‌تواند به عنوان قرارگاه حل مسائل محلات مورد استفاده قرار گیرد، ادامه داد: در محلات مختلف از جمله سمغان و گلزار، با حضور بخشداران، شهرداری، سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات، مسئولان کانون‌های مساجد و دیگر دستگاه‌های مرتبط، مشکلات مردم بررسی و برای رفع آنها پیگیری شده است.

وی تأکید کرد: انتظار داریم بیش از اینکه مدیران صحبت کنند، صدای مردم شنیده شود و اگر نقدی وجود دارد، به صورت علمی، عینی، منصفانه و بی‌طرفانه مطرح شود تا مطالبات مردم اولویت‌بندی و در بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پیگیری شود.

فرماندار کهگیلویه همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه روستا‌ها گفت: در روستای چنگلوا نیز مردم با مطالبه‌گری، مشکلات خود را مطرح کردند و تلاش شد مدیران دستگاه‌های اجرایی برای بررسی و رفع این مشکلات پای کار بیایند.

وی در ادامه به موضوع عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی استاندار و همکاری وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش، استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه عدالت آموزشی و توسعه، مرمت، تعمیر و تجهیز فضا‌های آموزشی جزو استان‌های برتر قرار گرفت.

فرماندار کهگیلویه با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در شهرستان اظهار کرد: در مجموع ۷۷ طرح عمرانی و پنج طرح اقتصادی در شهرستان اجرا و برای افتتاح و کلنگ‌زنی آنها برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: در سفر اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شهرستان کهگیلویه، عملیات اجرایی طرح ۱۳۸ واحدی مسکن برای اقشار کم‌درآمد در روستای دره‌لبک آغاز شد که با همکاری بنیاد مسکن، نهاد‌های حمایتی، کمیته امداد و بهزیستی و با استفاده از تسهیلات و کمک‌های بلاعوض، پیش‌بینی می‌شود طی دو سال به بهره‌برداری برسد.

فرماندار کهگیلویه همچنین به افتتاح بازارچه صنایع‌دستی در بافت تاریخی دهدشت اشاره کرد و گفت: این طرح با استفاده از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی و اعتبارات حوزه نفت به بهره‌برداری رسید و می‌تواند در رونق صنایع‌دستی و اقتصاد محلی مؤثر باشد.

وی با قدردانی از مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، از توجه ویژه این مجموعه به شهرستان کهگیلویه و اختصاص اعتبارات ملی برای اجرای طرح‌های راهداری و راهسازی در شهرستان تقدیر کرد.

فرماندار کهگیلویه در بخش دیگری از سخنان خود از همراهی ائمه جمعه شهرستان در شرایط حساس کشور قدردانی کرد و گفت: ائمه جمعه شهرستان کهگیلویه با حمایت از دولت وفاق ملی و تأکید بر وحدت و انسجام، نقش مؤثری در تقویت اتحاد و همدلی مردم داشته‌اند.

وی همچنین با اشاره به مطالبات مردم در حوزه کشاورزی، خواستار پیگیری دستگاه‌های متولی برای پرداخت مطالبات کشاورزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد.

فرماندار کهگیلویه در پایان با قدردانی از حضور مردم، مسئولان، ائمه جمعه و خبرنگاران، به‌ویژه مجموعه صدا و سیما، گفت: مردم شهرستان از ابتدای جنگ تاکنون در میدان حضور داشته‌اند و همواره پای آرمان‌های انقلاب، امام راحل و رهبری ایستاده‌اند و وظیفه مسئولان است که در کنار آنان باشند و برای حل مشکلاتشان تلاش کنند.

وی تأکید کرد: شرایط کشور حساس است و مسئولان باید ضمن قدردانی از مردم، تکریم آنان و پیگیری مطالباتشان را در اولویت قرار دهند.