به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور برق شهرستان طرقبه شاندیز گفت: تلاش داریم با همکاری سازمان‌های دولتی، خصوصی و مردم به سقف پیش بینی شده تولید برق خورشیدی در افق ۱۴۰۶ برسیم.

بهمن صداقت افزود: تا پایان سال گذشته ۲۸ نیروگاه خورشیدی در بخش‌های مختلف اداری، خانگی، صنعتی و بخش سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده که توان تولید حدود ۸ مگاوات برق را داراست.

مدیر امور برق شهرستان طرقبه شاندیز با اشاره به اینکه در سال جاری و تا کنون ۱۳ نیروگاه جدید خورشیدی اضافه شده است و توان تولید بیش از ۲/۵ مگاوات برق را دارا است، ادامه داد: هم اکنون ۳۷ نیروگاه دیگر با توان تولیدی ۳۰ مگاوات برق در دست اقدام است که در صورت بهره برداری تا پایان امسال از پیش بینی تولید برق در سال جاری نیز فراتر خواهیم رفت.