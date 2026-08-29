پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با شناسایی یک انبار در محدوده جاده شورآباد، بیش از ۳ هزار عدد فیلتر خودروی قاچاق را توقیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ سردار مهدی افشاری از کشف بیش از ۳ هزار عدد فیلتر خودرو قاچاق در محدوده جاده شورآباد خبر می‌دهد.

روزانه ۵۰۰ گشت پلیس اقتصادی بر فرآیند‌ها نظارت دارد و با احتکار و قاچاق برخورد می‌کند؛ فقط در ۴ ماهه سال جاری بالغ بر ۱ میلیارد قطعه انواع لوازم یدکی قاچاق خودرو کشف شده است.

در این پرونده هم در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد که انباری در شورآباد اقدام به نگهداری کالای قاچاق می‌کند که در این راستا تیم عملیاتی پلیس محل مذکور را شناسایی و در عملیات غافلگیرانه محموله کالا‌های قاچاق فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی با ارزش بیش از ۶ میلیارد تومان را کشف کرد؛ سردار افشاری با بیان اینکه پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفى شد، از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق یا احتکارکالا با این پلیس به شماره ۳۰۱۱۰ تماس بگیرند.