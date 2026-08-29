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همزمان با ایام فرخنده ولادت با سعادت پیامبر اکرم (ص)، امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت، نخستین جشنواره تولیدات چندرسانهای دانشجویان بینالمللی در تبیین همزیستی مسالمتآمیز اسلامی با عنوان «عهد همزیستی» در دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این رویداد، دانشجویان بینالمللی دانشگاههای ایران فرصت خواهند داشت با بهرهگیری از ظرفیتهای هنر و رسانه، روایت خود را از همزیستی مسالمتآمیز و همگرایی در جهان معاصر ارائه کنند.
فیلم کوتاه، پادکست، عکاسی و موشنگرافیک از جمله قالبهای پیشبینیشده برای تولید آثار در این جشنواره است و محورهای آن نیز بر بازخوانی سیره پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع) در تعامل با پیروان دیگر ادیان، تبیین مفاهیمی همچون تسامح و کرامت انسانی و ارائه روایتهای خلاقانه از راههای مقابله با چالشهای جهانی استوار است.
نخستین جشنواره «عهد همزیستی» رونمایی شد
گفتنی است؛ جشنواره عهد همزیستی به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی با رویکرد تقویت گفتوگوی میان فرهنگها و مذاهب و با هدف بازنمایی ارزشهای انسانی و اخلاقی اسلام از جمله کرامت انسانی، عدالت، مدارا و همدلی طراحی شده است.
در این رویداد، دانشجویان بینالمللی دانشگاههای ایران فرصت خواهند داشت با بهرهگیری از ظرفیتهای هنر و رسانه، روایت خود را از همزیستی مسالمتآمیز و همگرایی در جهان معاصر ارائه کنند.
فیلم کوتاه، پادکست، عکاسی و موشنگرافیک از جمله قالبهای پیشبینیشده برای تولید آثار در این جشنواره است و محورهای آن نیز بر بازخوانی سیره پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع) در تعامل با پیروان دیگر ادیان، تبیین مفاهیمی همچون تسامح و کرامت انسانی و ارائه روایتهای خلاقانه از راههای مقابله با چالشهای جهانی استوار است.
یکی از ویژگیهای برجسته این جشنواره، تأکید بر شکلگیری تیمهای بینفرهنگی از دانشجویان با ملیتها و مذاهب مختلف است؛ رویکردی که میتواند دانشگاه را به بستری برای تجربه عملی گفتوگو، شناخت متقابل و همکاری میان جوانان جهان اسلام تبدیل کند.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام و شرکت در جشنواره از طریق سایت جشنواره به نشانی https://ahdfest.com میتوانند اقدام کنند.