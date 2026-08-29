نمایش «مرگ تصادفی یک آنارشیست»، برنامه «خونه مادری»، مجموعه «رمز میلیارد دلاری» و پویانمایی «ابرقهرمان‌ها»، خبر‌های کوتاه امروز است.

نگاهی به برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در خبر‌های رسانه

نگاهی به برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در خبر‌های رسانه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «مرگ تصادفی یک آنارشیست» هر شب ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه از رادیو نمایش پخش می‌شود.

این اثر داستان تلاش‌های یک بازرس دست و پاچلفتی اداره پلیس میلان برای حل معمای یک مرگ است.

شبکه نسیم «خونه مادری» را هر شب حوالی ساعت ۲۳:۳۰ پخش می‌کند. بانوان، خانواده و سبک زندگی موضوع این برنامه است.

مجموعه «رمز میلیارد دلاری»، هر روز ساعت‌های ۱۱ و ۱۷ از شبکه چهار پخش می‌شود.

این مجموعه محصول ۲۰۲۱ ماجرای واقعی شکایت یک شرکت آلمانی از شرکت گوگل بابت طراحی و توسعه نرم‌افزار «گوگل ارث» است.

یک کودک ۱۰ ساله می‌خواهد شبیه ابرقهرمان‌ها باشد و مسایل جهان را حل کند.

این، داستان پویانمایی «ابرقهرمان‌ها» است که هر روز ساعت ۱۷ از شبکه نهال پخش و روز بعد ساعت ۲۱ بازپخش می‌شود.