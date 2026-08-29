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نمایش «مرگ تصادفی یک آنارشیست»، برنامه «خونه مادری»، مجموعه «رمز میلیارد دلاری» و پویانمایی «ابرقهرمانها»، خبرهای کوتاه امروز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «مرگ تصادفی یک آنارشیست» هر شب ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه از رادیو نمایش پخش میشود.
این اثر داستان تلاشهای یک بازرس دست و پاچلفتی اداره پلیس میلان برای حل معمای یک مرگ است.
شبکه نسیم «خونه مادری» را هر شب حوالی ساعت ۲۳:۳۰ پخش میکند. بانوان، خانواده و سبک زندگی موضوع این برنامه است.
مجموعه «رمز میلیارد دلاری»، هر روز ساعتهای ۱۱ و ۱۷ از شبکه چهار پخش میشود.
این مجموعه محصول ۲۰۲۱ ماجرای واقعی شکایت یک شرکت آلمانی از شرکت گوگل بابت طراحی و توسعه نرمافزار «گوگل ارث» است.
یک کودک ۱۰ ساله میخواهد شبیه ابرقهرمانها باشد و مسایل جهان را حل کند.
این، داستان پویانمایی «ابرقهرمانها» است که هر روز ساعت ۱۷ از شبکه نهال پخش و روز بعد ساعت ۲۱ بازپخش میشود.