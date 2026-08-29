به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سعید الهی تهیه کننده سینما در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به فیلم تازه خود با موضوع خانواده شهدای ناوشکن دنا بیان کرد: این اثر روایتی زنانه و عاطفی از زندگی، انتظار و دلتنگی همسران شهدای نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تهیه‌کننده این فیلم با اشاره به ضرورت پرداختن سینمای ایران به موضوعات مرتبط با حوادث و رویدادهای معاصر کشور گفت: پس از جنگ رمضان و حادثه ناوشکن دنا، دغدغه پرداختن به این موضوع شکل گرفت و پس از ارائه ایده و طرح از سوی لیلی عاج، کارگردان فیلم، مذاکرات برای تولید این اثر آغاز شد.

او افزود: پس از برگزاری جلسات کارشناسی و رایزنی‌های انجام شده، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران مشارکت اصلی خود را در تولید این فیلم اعلام کرد و اکنون فیلمنامه در حال طی مراحل نگارش و تکمیل است.

به گفته سعید الهی، تلاش بر این است که فیلمبرداری این فیلم سینمایی از ابتدای مهر آغاز شود تا برای حضور در چهل‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر آماده شود.

او همچنین با اشاره به اهمیت موضوع ناوشکن دنا و خانواده شهدای آن بیان کرد: این موضوع می‌تواند یکی از آثار راهبردی و استراتژیک در سبد فرهنگی و سینمایی کشور باشد و خانواده‌های شهدای ناوشکن دنا و خانواده نیروهای مسلح در این مسیر نقش و جایگاه مهمی دارند.

تهیه‌کننده فیلم از دیگر نهادهای فرهنگی کشور که در حوزه سینما فعالیت دارند نیز خواست در کنار ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تولید این اثر مشارکت کنند تا فیلم با فیلمنامه‌ای مناسب و تولیدی درخور، به جشنواره فیلم فجر برسد.