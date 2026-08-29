در هفته دولت؛
بهرهبرداری از طرح تولید ریزجلبک اسپیرولینا در دشتستان
به مناسبت هفته دولت طرح جلبک اسپرولینا در روستای چاهخانی دشتستان با حضور استاندار بوشهر به بهرهبرداری رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، همزمان با هفته دولت، آیین بهرهبرداری از طرح جلبک اسپرولینا در روستای چاهخانی دشتستان با حضور استاندار بوشهر، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار کرد: استان بوشهر بهعنوان قطب تولید جلبک کشور شناخته میشود و توسعه طرحهایی از این دست، ضمن ایجاد ارزش افزوده، زمینهساز اشتغالزایی، توسعه پایدار و تقویت اقتصاد آبزیپروری در استان خواهد بود.
ارسلان زارع افزود: مدیریت استان در حمایت از طرحهای تولیدی و اشتغالزا، از تمام ظرفیت و توان موجود بهره میبرد و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.
مدیرکل شیلات استان بوشهر نیز بیان کرد: مزرعه "آفرینش مایا" با هدف تولید ریزجلبک اسپیرولینا در بوشهر با سرمایهگذاری بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید. عقیل امینی افزود: این طرح در مرحله نخست دارای یک هزار و ۷۳۴ مترمربع گلخانه و ۲۲۲ مترمربع ساختمان فرآیندی است و برای اجرای آن ۳۱۰ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال هزینه شده است.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با بیان اینکه این طرح ۱۲ اشتغال مستقیم ایجاد کرده، یادآور شد: ظرفیت فعلی تولید این مجموعه ۳ تن ریزجلبک اسپیرولینا در ماه است و با اجرای طرح توسعه، ظرفیت تولید آن به ۱۲ تن در ماه افزایش خواهد یافت.