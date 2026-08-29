به مناسبت هفته دولت طرح جلبک اسپرولینا در روستای چاهخانی دشتستان با حضور استاندار بوشهر به بهره‌برداری رسید.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، همزمان با هفته دولت، آیین بهره‌برداری از طرح جلبک اسپرولینا در روستای چاهخانی دشتستان با حضور استاندار بوشهر، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد.

استاندار بوشهر در این آیین اظهار کرد: استان بوشهر به‌عنوان قطب تولید جلبک کشور شناخته می‌شود و توسعه طرح‌هایی از این دست، ضمن ایجاد ارزش افزوده، زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، توسعه پایدار و تقویت اقتصاد آبزی‌پروری در استان خواهد بود.

ارسلان زارع افزود: مدیریت استان در حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا، از تمام ظرفیت و توان موجود بهره می‌برد و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.

مدیرکل شیلات استان بوشهر نیز بیان کرد: مزرعه "آفرینش مایا" با هدف تولید ریزجلبک اسپیرولینا در بوشهر با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. عقیل امینی افزود: این طرح در مرحله نخست دارای یک هزار و ۷۳۴ مترمربع گلخانه و ۲۲۲ مترمربع ساختمان فرآیندی است و برای اجرای آن ۳۱۰ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال هزینه شده است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با بیان اینکه این طرح ۱۲ اشتغال مستقیم ایجاد کرده، یادآور شد: ظرفیت فعلی تولید این مجموعه ۳ تن ریزجلبک اسپیرولینا در ماه است و با اجرای طرح توسعه، ظرفیت تولید آن به ۱۲ تن در ماه افزایش خواهد یافت.