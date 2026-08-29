حاجی بابایی نائب رئیس مجلس امروز به خراسان جنوبی سفر کرده است و قرار است چندین طرح عمرانی را به مناسبت هفته دولت در شهرستان‌های نهبندان و سربیشه افتتاح کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز با استقبال رئیس مجمع نمایندگان و مسئولان استان وارد خراسان جنوبی شد.

سفر به شهرستان های سربیشه و نهبندان و افتتاح طرح‌های هفته دولت از جمله برنامه‌های حاجی بابایی در استان است.

بهره برداری از ۷۰ هزار متر مربع آسفالت و روکش آسفالت معابر شهری و فرسوده و جدول کشی در شهرستان سربیشه با اعتبار ۲۸ میلیارد تومان، بهره برداری از ۵ واحد گلخانه به مساحت ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع با سرمایه گذاری ۲۸ میلیارد تومان و اشتغال زایی ۱۰ نفر به صورت مستقیم، بازدید از مجتمع نیمه تمام ارشاد و غبارروبی گلزار شهدا و دیدار با خانواده شهید از برنامه‌های نائب رئیس مجلس در شهرستان سربیشه است.

وی همچنین به نهبندان سفر می‌کند تا در جلسه گرامیداشت روز نهبندان حضور یابد.