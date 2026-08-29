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مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان گفت: بازسازی پل گچین در غرب بندرعباس به مراحل پایانی رسیده است و آخر هفته زیربار ترافیک میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، عباس شرفی افزود: مراحل بتنریزی و عملآوری بتن به پایان رسید و اکنون عملیات آسفالتریزی صورت میگیرد.
وی گفت: پس از اتمام آسفالت، نصب نردههای فلزی پل در دستورکار است و پیش بینی میشود عملیات اجرایی این جاده تا آخر هفته به پایان برسد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان گفت: این پل هشت دهانه ۳۰ متری دارد که دهانه پنجم آن در حملات رژیم صهیونیستی و آمریکایی آسیب دید.
شرفی افزود: ارتفاع پل از بستر رودخانه حدود ۱۴ متر است.
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وی گفت: قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء عملیات بازسازی پل را از پنجم مرداد ماه به صورت شبانهروزی آغاز کرده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای هرمزگان افزود: برای اجرای عملیات بازسازی، پنج تیر بتنی پیشساخته ۷۰ تنی، به ارتفاع ۳۰ متر از استان بوشهر به گچین منتقل شد.
شرفی افزود: این تیرها در یک عملیات ویژه و در مسافت ۷۲۰ کیلومتر به محل طرح انتقال یافت و بر روی پل نصب شد.
وی گفت: برای بازسازی پل گچین بیش از ۶۰ تن میلگرد و ۲۱۰ مترمکعب بتن استفاده شده است.
شامگاه ۲۶ و ۲۷ تیرماه در حملات رژیم جنایتکار آمریکایی به زیرساختهای هرمزگان، ۹ پل و دو تونل هدف اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفت.