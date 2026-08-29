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رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی سهام عدالت کشور : انتظار میرود مرحله اول واریزی سود، پس از ارسال لیستها از سوی شرکت سپردهگذاری به بانکها، در روزهای آینده به حساب مشمولان منتقل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی سهام عدالت کشور از احتمال واریز سود سهام عدالت در روزهای آینده خبر داد و تأکید کرد که مبالغ نهایی پس از تعیین سود قابل تقسیم توسط شرکتهای سرمایهگذار مشخص خواهد شد.
توکلی اعلام کرد که انتظار میرود مرحله اول واریزی سود، پس از ارسال لیستها از سوی شرکت سپردهگذاری به بانکها، در روزهای آینده به حساب مشمولان منتقل شود.
وی با اشاره به اینکه مبلغ نهایی سود سهام عدالت ۱۴۰۵ هنوز بهصورت قطعی اعلام نشده است، افزود: میزان پرداختی به میزان سودی بستگی دارد که شرکتهای سرمایهپذیر برای تقسیم میان سهامداران اختصاص میدهند. با این حال، بر اساس الگوهای پرداختی در دورههای گذشته، میتوان برآوردی از میزان سود برای سبدهای مختلف داشت.
وی بر اساس این الگوها، مبالغ زیر را برای سبدهای مختلف برآورد کرد: سبد ۴۵۲ هزار تومانی: حدود ۴۴۳ هزار تومان، سبد ۵۳۲ هزار تومانی: حدود ۵۲۱ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی حدود ۹۸۱ هزار تومان است.
رئیس اتحادیه سهام عدالت در پایان تصریح کرد که در حال حاضر منتظر شرکت سپردهگذاری هستند تا لیست مشمولان را به بانکها ارسال کند. با انجام این مرحله، بانکها قادر خواهند بود مرحله اول واریزی را در روزهای آتی اجرایی کنند.