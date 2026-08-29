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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: سرمایهگذاری در آموزشوپرورش، سرمایهگذاری راهبردی برای آینده منطقه و توسعه زیرساخت آموزشی، از رفع مدارس کانکسی تا گذار به زیستبوم هوشمند تعلیم و تربیت دردستور کار این مجموعه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در نشست شورای آموزشوپرورش پلدشت با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری در آموزشوپرورش، سرمایهگذاری راهبردی برای آینده منطقه است، از تکمیل و تحویل ۲۴ مدرسه کانکسی منطقه تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: پس از رفع این نیاز زیرساختی، مسیر توسعه مدارس منطقه به سمت هوشمندسازی، فناوریهای نوین آموزشی و تقویت زیرساختهای فناورانه امتداد خواهد یافت.
حسین گروسی آموزشوپرورش را از اولویتهای جدی سازمان منطقه آزاد ماکو در حوزه مسئولیتهای اجتماعی دانست و اظهار کرد: توسعه پایدار منطقه، پیش از آنکه به شاخصهای کالبدی و اقتصادی وابسته باشد، به کیفیت سرمایه انسانی آن گره خورده است و مدرسه، بنیادیترین بستر برای شکلگیری این سرمایه و ترسیم افق آینده نسل جدید به شمار میرود.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای زیرساختهای آموزشی منطقه افزود: ۲۴ مدرسه کانکسی منطقه تا پایان شهریورماه تکمیل و تحویل خواهد شد و با تحقق این هدف، یکی از مهمترین نیازهای زیرساختی حوزه آموزش در منطقه برطرف میشود؛ اما این نقطه پایان مسیر نیست، بلکه مقدمهای برای ورود به مرحلهای جدید از توسعه فضاهای آموزشی خواهد بود.
گروسی تصریح کرد: توسعه آموزشی را نمیتوان صرفاً در افزایش سرانه فیزیکی و احداث بناهای آموزشی خلاصه کرد؛ مدرسه امروز نیازمند زیرساختی است که امکان پیوند آموزش با فناوری، دسترسی به ابزارهای نوین یاددهی و یادگیری و بهرهمندی از ظرفیتهای هوشمندسازی را فراهم کند. ازاینرو، همزمان با توسعه فضاهای آموزشی، تأمین زیرساختهای هوشمند، نرمافزارهای آموزشی و فناوریهای نوین نیز باید در منظومه توسعه منطقه جای گیرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی مناطق آزاد و اختصاص ۱۰ درصد درآمدهای این مناطق به این حوزه، آموزشوپرورش را یکی از اولویتهای اساسی در تخصیص این منابع عنوان کرد و افزود: هدایت هدفمند منابع مسئولیت اجتماعی به سمت تعلیم و تربیت، اقدامی زیرساختی برای تقویت سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت زندگی در منطقه است و باید با رویکردی بلندمدت و نتیجهمحور دنبال شود.
وی ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری میان وزارت آموزشوپرورش، مجموعه مدیریت استان، مسئولان شهرستانی و سازمان منطقه آزاد ماکو، تکمیل مدارس کانکسی به نقطه عطفی برای آغاز فصل جدیدی از توسعه آموزشی منطقه تبدیل شود؛ فصلی که در آن، تأمین فضای آموزشی با ارتقای کیفیت، هوشمندسازی و بهرهگیری از فناوریهای نوین آموزشی همراه خواهد بود.