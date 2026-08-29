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در هفته دولت طرحهای زیرساختی، تولیدی و عام المنفعه با سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی در منطقه آزاد انزلی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: در هفته دولت طرحهای زیرساختی و عام المنفعه با سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی در منطقه آزاد انزلی به بهره برداری رسید و ساخت ۲۰ طرح هم با سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی در این هفته آغاز شد.
مصطفی طاعتیمقدم گفت: این طرحها شامل دو طرح تولیدی در شهرک صنعتی سپیدرود که از محدودههای تازه الحاق یافته به منطقه آزاد است که با سرمایه گذاری هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی به بهره برداری رسید.
با افتتاح این ۲ واحد تولیدی برای ۲۰۰ نفر شغل ایجاد شد.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی افزود: ۳ انبار سرپوشیده با مجموع سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی هم از جمله این طرح ها بود که با هدف توسعه ظرفیتهای نگهداری کالا، تقویت زیرساختهای لجستیکی و پشتیبانی از فعالیتهای بندری و تجاری منطقه اجرا شد و نقش مهمی در ارتقای ظرفیت خدمات زنجیره تأمین و تسهیل فرآیندهای مرتبط با جابهجایی کالا ایفا میکنند.
وی افزود: در این هفته همچنین ۸۴ طرح عمران روستایی با ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه سازمان منطقه آزاد انزلی افتتاح شد، این طرحها با رویکرد ارتقای زیرساختهای عمومی، بهبود شرایط زندگی ساکنان، افزایش سطح خدماترسانی و تقویت روند توسعه متوازن در روستاهای محدوده منطقه اجرا شدهاند.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی همچنین با اشاره به زیرساختهای فناورانه این منطقه گفت: این طرحها شامل راهاندازی شبکه فیبر نوری اختصاصی فاز تجارت، گمرک و بندر و مرکز پایش هوشمند منطقه آزاد انزلی است که با سرمایهگذاری ۱۶۰ میلیارد تومانی سازمان اجرا و به بهرهبرداری رسید.
مصطفی طاعتی مقدم افزود: راهاندازی شبکه فیبر نوری اختصاصی، زمینه ارتقای سرعت، پایداری و امنیت ارتباطات سازمانی و عملیاتی را فراهم میکند، همچنین مرکز پایش هوشمند با هدف یکپارچهسازی فرآیندهای نظارتی، ارتقای مدیریت هوشمند و افزایش ضریب پایش راهاندازی شده است.