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فروش فوق العاده و پیش فروش عادی وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاء یافته (GX) با لاینر پاششی از ۹ شهریور آغاز میشود.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ فروش فوق العاده و پيش فروش عادی وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاءیافته (GX) با لاینر پاششی از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۹ شهریورماه آغاز و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
موعد تحویل در طرح فروش فوق العاده ۹۰ روز پس از پذیرش و در طرح پیش فروش، هفته چهارم اسفندماه سال جاری است. همچنین هر کد ملی تنها امکان ثبتنام یک دستگاه خودرو را دارد.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی https://saipa.iranecar.com نسبت به ثبت اطلاعات شخصی، دریافت کد کاربری و انتخاب خودرو اقدام کنند.