

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ "حسینعلی فراهی" گفت: مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر و سوداگران مرگ با جدیت در مجموعه مرزبانی استان پیگیری می‌شود و در همین راستا مرزداران غیور پایگاه دریابانی چابهار با اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر نوار مرزی حوزه استحفاظی، مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند مقادیری مواد افیونی را از آن سوی مرز‌ها وارد کشور کنند.

جانشین فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان گفت: برای مقابله با این باند قاچاق موادمخدر، مرزداران پس از شناسایی محل عبور قاچاقچیان به اجرای هدفمند کمین پرداخته و در یک عملیات هدفمند سوداگران مرگ را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.

وی افزود: در این عملیات که با درگیری مسلحانه بین مأموران و قاچاقچیان همراه بود، مرزداران، موفق شدند پس از پاک سازی منطقه، ضمن دستگیری یک نفر سوداگر مرگ و توقیف یک دستگاه خودرو، مقدار ۸۶ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش را کشف کنند.

سرهنگ "فراهی" با بیان اینکه تلاش برای دستگیری دیگر متهمین این پرونده در دستور کار این فرماندهی قرار دارد تصریح کرد: اشرار مسلح، قاچاقچیان و متجاوزان بدانند که مرزداران استان سیستان و بلوچستان با همکاری سایر نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی و با کمک مرزنشینان غیور استان، با تمام وجود از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران حراست کرده و مقتدرانه با هرگونه تخلف و اقدامات غیرقانونی در مرز مقابله و برخورد می‌کنند.