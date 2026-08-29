به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی گفت: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پژوپارس در محدوده روستای قره‌گویز، ۱ نفر جان باخت و ۴ نفر مصدوم شدند.

رضازاده در تشریح این خبر گفت: پس از دریافت این گزارش بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس پایگاه‌های شماره ۲ و شماره ۳ بوکان برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل و رسیدن بر بالین حادثه‌دیدگان، بلافاصله اقدامات اولیه درمانی و تثبیت وضعیت را برای هر ۵ حادثه‌دیده آغاز کردند.

رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی گفت: در ادامه، ۴ مصدوم این حادثه پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، جهت ادامه روند درمان توسط تیم‌های امدادی به بیمارستان شهید قلی‌پور بوکان منتقل شدند و متاسفانه ۱ نفر نیز بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

دکتر رضازاده با تاکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی اظهار داشت: رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به جلو و پرهیز از عجله و شتاب‌زدگی در محور‌های مواصلاتی و روستایی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث تلخ ترافیکی دارد.