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رئیس کل دادگستری استان بوشهر از برگزاری آیین اهدای اسناد مالکیت روستاییان طی یک تا دو ماه آینده با حضور مسئولان ملی و استانی خبر داد و گفت: حل مشکلات اسناد مالکیت، گام مهمی در تثبیت حقوق مردم و ایجاد امنیت حقوقی و اقتصادی برای روستاییان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال و پیگیریهای مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری بوشهر، نشستی با حضور خواجهدلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، داریوش بلدی، معاون توسعه و عمران روستایی، و نوری، مدیرکل زمین و اسناد روستایی بنیاد مسکن برگزار شد و آخرین وضعیت صدور اسناد و راهکارهای تسریع در اجرای طرح بررسی گردید.
پیگیری ۱۰ ماهه و اعزام هیئت به استان بوشهر
مهرانگیز با اشاره به پیگیریهای انجامشده گفت: حدود ۱۰ ماه پیش به همراه نماینده مردم دشتستان در مجلس، نشستی با مسئولان بنیاد مسکن برگزار شد که در ادامه، هیئتی به استان اعزام و موضوع مشکلات اسناد را از نزدیک بررسی کرد. نظر مساعد مسئولان نسبت به حل مشکلات شکل گرفت و صدور اسناد به صورت رایگان برای واجدان شرایط در دستور کار قرار گرفت.
نشست اخیر در ادامه رایزنیهای پیشین
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: نشست امروز نیز در ادامه همان پیگیریها و رایزنیهای انجامشده برگزار شد و خوشبختانه روند موضوع با جدیت در حال پیگیری است.
خبر امیدبخش برای مردم استان
مهرانگیز گفت: خبر خوب و امیدبخشی که امروز میتوان به مردم استان داد این است که بر اساس برنامهریزی انجامشده، طی یک تا دو ماه آینده، آیین اهدای اسناد مالکیت روستاییان با حضور مسئولان ملی و استانی برگزار خواهد شد. در این مراسم، اسناد مالکیت به مردم واجد شرایط اهدا میشود.
پیگیری تا حصول نتیجه نهایی
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تأکید کرد: پیگیری حقوق مردم و رفع موانع تثبیت مالکیت، از موضوعات مهمی است که دستگاه قضایی استان با استفاده از ظرفیتهای قانونی و تعامل با دستگاههای اجرایی و مسئولان ملی دنبال میکند و تا حصول نتیجه نهایی، این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.