پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه گروهی نقاشی «بچههای میناب» با هدف پاسداشت یاد و خاطره کودکان شهید مدرسه میناب و محکومیت این جنایت، در گالری خانه حوزه هنری گشایش یافت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، پس از وقوع فاجعه غمانگیز بمباران مدرسه میناب که منجر به شهادت دانشآموزان بیگناه شد، جامعه هنری کشور با واکنشهای گسترده، تلاش کرد تا ابعاد این فاجعه انسانی را به تصویر بکشد. در همین راستا، نمایشگاه «بچههای میناب» با حضور جمعی از نقاشان حرفهای کشور برپا شده است.
عبدالحسینی، دبیر این نمایشگاه، با اشاره به انگیزه برگزاری این رویداد گفت: «وقتی دانشآموزان در حالی که مشغول درس خواندن بودند، هدف حمله قرار گرفتند، غمی عمیق جامعه هنری را فراگرفت. همین اندوه باعث شد به این فکر بیفتم که رویدادی با حضور هنرمندان نقاش ترتیب دهیم تا هر یک با نگاه و روایت خود، این فاجعه را بر روی بومهایی با ابعاد یکسان ثبت کنند.»
وی افزود: «حاصل این فراخوان، نمایشگاهی است که امروز تحت عنوان موزه موقت میناب در گالری خانه حوزه هنری شاهد آن هستیم؛ امیدی که داریم این است که این مجموعه با آثار باکیفیت و عیار موزهای، مقدمهای برای شکلگیری موزه دائمی میناب در آیندهای نزدیک باشد.»
دبیر نمایشگاه «بچههای میناب» در خصوص برنامههای آتی این مجموعه تصریح کرد: «این نمایشگاه تا ۲۸ شهریور ماه دایر خواهد بود و پس از آن، برنامهریزی کردهایم که این آثار در قالب یک تور نمایشگاهی در مراکز استانی و همچنین در کشورهای دیگر به نمایش درآیند. این روند تا زمان فرارسیدن سالگرد بمباران مدرسه میناب ادامه خواهد داشت و امیدواریم تا آن روز، “موزه میناب” با این آثار ارزشمند به عنوان گنجینهای دائمی افتتاح شود.»
گفتنی است در این نمایشگاه ۲۰ اثر فاخر از هنرمندان نقاش کشور با محوریت این واقعه تلخ به نمایش درآمده است.