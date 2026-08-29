مدیرکل هواشناسی گیلان از ورود سامانه بارشی، بارش رگباری باران و کاهش ۴ تا ۸ درجه‌ای دمای هوا از فردا تا سه شنبه در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: در پی ورود سامانه خنک و بارشی از فردا به آسمان گیلان و صدور هشدار سطح زرد، بارش رگباری باران از فردا در استان آغاز شده و تا سه شنبه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه، وزش باد، رعد و برق، مه آلودگی هوا و احتمال بارش تگرگ از دیگر پدیده‌های جوی استان در این مدت است، افزود: دمای هوای گیلان هم با فعالیت این سامانه ۴ تا ۸ درجه کاهش می‌یابد و شرایط جوی استان پاییزی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان از ثبت بیشترین دمای استان در شبانه روز گذشته در صومعه سرا ۳۵ درجه و کمترین دما در دیلمان ۱۲ درجه خبر داد و گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۳۰ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۴۸ درصد است.

محمد دادرس افزود: دریای خزر با حداکثر ارتفاع موج ۱۲۰ سانتی متر از عصر امروز تا عصر فردا برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا نامناسب است.