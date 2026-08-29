به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حجت سفید پوست گفت:برابر اخبار واصله مبنی بر قاچاق فرآورده‌های نفتی در آب‌های شمال خلیج فارس به وسیله شناور‌های صیادی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دریابانان ماهشهر قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان با تشکیل چند تیم عملیاتی واکنش سریع، با اعزام به موقع به محل، شناور‌های مورد نظر را شناسایی و در یک عملیات ضربتی و هوشمندانه ضمن توقیف ۴ فروند شناور و دستگیری ۱۲ نفر، ۵۹ هزار و ۶۰۶ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان با اشاره به مقابله جدی و بدون وقفه مرزبانان با پدیده شوم قاچاق به ویژه سرمایه ملی، اظهارداشت: کارشناسان ارزش محموله سوخت کشف شده را ۳۴ میلیارد ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه متهمان دستگیر شده تحویل مقام قضایی شدند.