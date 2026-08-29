برای کنترل و تعدیل جمعیت اردک‌ماهی در دریاچه نئور، مجوز صید این گونه به مدت یک ماه صادر شده است. متقاضیان صید ماهی می‌توانند پس از دریافت مجوز از اداره حفاظت محیط زیست اردبیل روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته نسبت به صید اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمد خداپرست سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل در حاشیه‌ی بازدید از طرح صید اردک ماهی در تالاب حفاظت شده نئور گفت: صدور پروانه صید ماهی با تک قلاب در تالاب حفاظت شده نئور با هدف تعدیل جمعیت اردک ماهی انجام می‌شود.

محمد خداپرست اظهار داشت: گونه‌ی اردک ماهی از سال ۹۶ و با هدف مبارزه بیولوژیکی با گونه‌ی مهاجم کاراس در تالاب حفاظت شده نئور رها سازی شد و بر اساس آخرین ارزیابی‌های انجام شده جمعیت اردک ماهی در تالاب نئور خارج از ظرفیت تالاب برآورد شد.

خداپرست افزود: با توجه به شرایط تالاب و در راستای حفظ تعادل اکولوژیک آن و همچنین با هدف بهره مندی از کارکرد اجتماعی تالاب در حوزه گردشگری و طبیعت گردی صدور پروانه ویژه صید اردک ماهی صرفا به شکل صید ورزشی با تک قلاب و بصورت محدود انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: در راستای حفاظت هر چه بیشتر از تالاب نئور از افرادی که پروانه صید را دریافت می‌کنند درخواست می‌کنیم مطابق ضوابط و مقررات مندرج در پروانه صید عمل کنند.

شایان ذکر است فصل صید اردک ماهی در تالاب حفاظت شده نئور از تاریخ ۵ شهریور لغایت ۳ مهرماه ۱۴۰۵ است و علاقه مندان می‌توانند جهت دریافت پروانه صید به اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل مراجعه نمایند.