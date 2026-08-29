عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، انتصاب‌های اخیر در قوه قضائیه را در راستای تقویت رویکرد تحولی، استفاده از ظرفیت نیرو‌های توانمند و ارتقای بیش از پیش کارآمدی دستگاه قضایی ارزیابی کرد و گفت: این تغییرات می‌تواند به تداوم و تقویت مسیر تحول کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدنور دهانی، بر اهمیت هوشمندسازی، تسریع در رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی، سلامت اداری و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی تأکید کرد.

محمدنور دهانی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم در مدیریت دستگاه قضایی، برخورداری مدیران از دانش تخصصی، تجربه، شناخت دقیق مسائل قضایی و توانایی مدیریت مجموعه‌های تخصصی است. استفاده از نیرو‌های توانمند و مجرب می‌تواند ظرفیت‌های موجود را فعال و زمینه خدمات مطلوب‌تر به مردم را فراهم کند.

تحول قضایی، مسیری مستمر متناسب با نیاز‌های جامعه

دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره تحول در قوه قضاییه اظهار کرد: تحول قضایی یک مسیر مستمر است و باید متناسب با نیاز‌های جامعه ادامه پیدا کند. موضوعاتی مانند هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی، ارتقای سلامت اداری و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی از محور‌های تقویت این مسیر است.

هدف نهایی تحول، رضایتمندی مردم و تسهیل احقاق حق

دهانی ادامه داد: آنچه برای مجلس و کمیسیون قضایی اهمیت دارد، این است که اقدامات تحولی قوه قضاییه در نهایت به رضایتمندی بیشتر مردم و تسهیل فرآیند احقاق حق منجر شود. هر اقدامی که مراجعات مردم را کاهش دهد، فرآیند‌ها را شفاف‌تر و سریع‌تر کند و دسترسی به عدالت را تسهیل کند، اقدامی ارزشمند و قابل حمایت است.

نقش مدیران جدید در اجرای برنامه‌های اصلاحی

وی با بیان اینکه انتصابات جدید می‌تواند زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های تخصصی قوه قضاییه را فراهم کند، تصریح کرد: مدیران جدید با توجه به تجربه و مسئولیت‌های خود، می‌توانند در ادامه مسیر تحول، اجرای برنامه‌های اصلاحی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی نقش مؤثری ایفا کنند و انتظار می‌رود این روند با قوت ادامه داشته باشد.

تأکید بر مبارزه با فساد و صیانت از سلامت دستگاه قضایی

نماینده مردم سراوان، سیب و سوران، مهرستان و گلشن در مجلس شورای اسلامی همچنین بر اهمیت مبارزه با فساد، صیانت از سلامت دستگاه قضایی و حفظ اعتماد عمومی تأکید کرد و گفت: قوه قضاییه در این حوزه وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارد.

تعامل مجلس و قوه قضاییه در چارچوب وظایف قانونی

دهانی خاطرنشان کرد: تعامل و همکاری میان مجلس و قوه قضاییه در چارچوب وظایف قانونی می‌تواند به رفع موانع، اصلاح قوانین و تسهیل فرآیند‌های قضایی کمک کند. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آمادگی دارد در حوزه قانون‌گذاری و نظارت، از برنامه‌های ارتقای عدالت، کارآمدی و خدمت‌رسانی بهتر حمایت کند.

ارزیابی نهایی تحول، در میزان خدمت‌رسانی به مردم

وی در پایان گفت: ارزیابی نهایی هر تحول و تغییر مدیریتی، در میزان آثار و نتایج آن در خدمت‌رسانی به مردم مشخص می‌شود و با توجه به رویکرد تحولی حاکم بر قوه قضاییه، امیدواریم انتصابات اخیر نیز موجب تقویت این مسیر و شتاب بیشتر در اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین دستگاه قضایی شود.