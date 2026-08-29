به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،نماینده مدیریت شهری و شورای اسلامی عشق آباد، امروز در آیین افتتاح این پارک گفت: این پارک ،تجهیزات کامل ورزشی و فرهنگی از جمله سالن اجتماعات، نمازخانه، زمین والیبال، تنیس روی میز، و مجموعه تخصصی بازی کودکان و شن وماسه را در خود جای داده است.

محمدرضا فرزین، با اشاره به اینکه این پارک بستری امن برای بانوان فراهم میکند تا نشاط فردی به خانواده‌ها منتقل شود، افزود: رویکرد ما تزریق امید و نشاط به جامعه است و خوشبختانه در سایه الطاف الهی این اتفاق مبارک رقم خورده است.

فرزین در ادامه از افتتاح همزمان اولین دستگاه ون مسافربری برای ناوگان حمل ونقل شهری خبر داد و گفت: همچنین بلوار سردار شهید سلیمانی، میدان غدیر، عملیات آسفالت ریزی به مساحت ۱۷ هزار متر مربع در معابر فرعی و طرح‌های روشنایی این محور‌ها نیز امروز به بهره برداری رسید.

مدیر شهری عشق آباد تأکید کرد: دست ما برای خدمت رسانی خالی نیست و در روز‌های آینده خبر‌های خوش دیگری در راه است. یکی از طرح های شاخص پیشرو، مجتمع تجاری میقات الرضا با زیربنای ۹۰۰ متر مربع و اعتبار اولیه ۲۰ میلیارد ریال است که در حاشیه پارک ۱۰ هکتاری رضا با مشارکت بخش خصوصی کلنگ زنی خواهد شد. وی در پایان از همدلی و تعهد مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر قدردانی کرد و مردم عشق آباد را مردمی قدرشناس و همیشه همراه با نظام خواند.