به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مجید کاظمی از آغاز رزمایش واکسیناسیون رایگان دام و طیور در این شهرستان خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۷ مرحله از این رزمایش اجرا شده و تا پایان سال نیز ۶ مرحله دیگر انجام خواهد شد.

وی افزود: در قالب این طرح، تمامی خدمات دامپزشکی به‌صورت رایگان به دامداران ارائه می‌شود و واکسیناسیون علیه بیماری‌های تب مالت، تب برفکی، آبله و شاربن در دستور کار قرار دارد.

کاظمی با اشاره به ظرفیت دامی شهرستان گفت: اسدآباد دارای حدود ۱۸۵ هزار رأس دام سبک و ۱۷ هزار رأس دام سنگین است که تحت پوشش برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامپزشکی قرار دارند.

وی هدف از اجرای این رزمایش را پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی، حفظ سلامت دام‌ها و حمایت از دامداران شهرستان عنوان کرد.