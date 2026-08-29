رمان «ماه و بلوط» نوشته محسن مومنی شریف در باغ کتاب تهران به بوته نقد و بررسی گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، نشست نقد و بررسی کتاب برگزیده جایزه ادبی شهید اندرزگو «ماه و بلوط» با حضور محسن مومنی شریف (نویسنده کتاب)، ابراهیم اکبری دیزگاه (منتقد، نویسنده و پژوهشگر) مریم مقانی (منتقد، نویسنده و پژوهشگر) در سروستان باغ کتاب برگزارشد.

کتاب «ماه و بلوط» به قلم محسن مومنی شریف، اثری داستانی با محوریت زندگی و فرهنگ مردم کردستان است. این کتاب روایتگر داستان‌هایی است که خواننده را با فضای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این منطقه آشنا می‌کند. نویسنده تلاش کرده تا از طریق بازنمایی زندگی شخصیت‌ها، فرهنگ غنی و رشادت‌های مردم کردستان را برجسته کند.

محبوبه ابوفاضلی گزارش می دهد...