به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: جایگاه CNG شهرستان خاش یکی از طرح‌های نیمه‌تمامی بود که حدود هشت سال روی زمین مانده بود و با همت و همکاری دستگاه‌های تخصصی، مجموعه وزارت نفت و پیگیری‌های شورای شهر و شهرداری، سرانجام به بهره‌برداری رسید.

مجیب حسنی افزود: مدرسه شبانه‌روزی قادرآباد خاش نیز با مشارکت بانک عامل استان سیستان و بلوچستان و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس احداث و به بهره‌برداری رسید که نمونه‌ای از ظرفیت مشارکت دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی برای تکمیل طرح‌های مورد نیاز مردم است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: زمین چمن مینی‌فوتبال و همچنین ساختمان شهرداری شهر اسماعیل‌آباد خاش از دیگر طرح‌هایی است که امروز افتتاح و در اختیار مردم قرار گرفت.