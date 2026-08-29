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همزمان با هفته دولت، ۱۷۷ طرح با مجموع اعتبار ۳۷۴ میلیارد تومان در شهرستان خاش به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: جایگاه CNG شهرستان خاش یکی از طرحهای نیمهتمامی بود که حدود هشت سال روی زمین مانده بود و با همت و همکاری دستگاههای تخصصی، مجموعه وزارت نفت و پیگیریهای شورای شهر و شهرداری، سرانجام به بهرهبرداری رسید.
مجیب حسنی افزود: مدرسه شبانهروزی قادرآباد خاش نیز با مشارکت بانک عامل استان سیستان و بلوچستان و ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس احداث و به بهرهبرداری رسید که نمونهای از ظرفیت مشارکت دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی برای تکمیل طرحهای مورد نیاز مردم است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: زمین چمن مینیفوتبال و همچنین ساختمان شهرداری شهر اسماعیلآباد خاش از دیگر طرحهایی است که امروز افتتاح و در اختیار مردم قرار گرفت.