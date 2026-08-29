پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز از تردد ۱۹ میلیون و ۶٩١ هزار و ١۶٢ خودرو در مرداد ماه امسال در محورهای مواصلاتی این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، داریوش باقرجوان با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس ثبت ۵۵ دستگاه سامانه ترددشمار برخط در محورهای مواصلاتی استان البرز در مرداد ماه سال ١۴٠۵، شاهد افزایش ۴.۲ درصد تردد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودهایم.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز بیان کرد: در این بازه زمانی ورود ۹ میلیون و ۹۸۱ هزار و ۵۴۳ تردد در محورهای مواصلاتی استان البرز ثبت شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳.۹ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: همچنین در این بازه زمانی خروج ۹ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۶۱۹ تردد از استان البرز ثبت شده است که این میزان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۴ درصد افزایش را نشان میدهد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز با اشاره به پرترددترین محورهای استان گفت: کیلومتر ۲۵ آزادراه تهران–کرج در مجموع به عنوان پرترددترین محور مواصلاتی استان البرز ثبت شده است.