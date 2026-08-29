به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همچنین در بخش دهیاری‌های استان، ۵۴۳ طرح در این برنامه قرار دارد که از این تعداد، ۵۱۱ طرح آماده افتتاح و ۳۲ طرح نیز درحال اجرا است.

این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی و خدماتی شهر‌ها و روستا‌های استان و با هدف توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان و روستاییان به اجرا شده‌اند.