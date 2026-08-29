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در آیین افتتاح طرح کلان شهید آیتالله رئیسی اصفهان با حضور برخط رئیسجمهور ۵۱۰ طرح شهرداریهای استان اصفهان با سرمایهگذاری حدود ۳۰ همت به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همچنین در بخش دهیاریهای استان، ۵۴۳ طرح در این برنامه قرار دارد که از این تعداد، ۵۱۱ طرح آماده افتتاح و ۳۲ طرح نیز درحال اجرا است.
این طرحها در حوزههای مختلف عمرانی و خدماتی شهرها و روستاهای استان و با هدف توسعه زیرساختها، ارتقای خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان و روستاییان به اجرا شدهاند.