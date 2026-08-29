به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان اعلام کرد:مأموران یگان حفاظت محیط زیست دلفان هنگام گشت و کنترل‌ در بخش خاوه‌ این شهرستان، تعدادی کومه و محل استقرار وسایل زنده‌گیری پرندگان شکاری را شناسایی و تخریب کردند.

اداده کل حفاظت محیط زیست استان اعلام کرد:این اقدام با هدف پیشگیری از فعالیت افراد سودجو ،متخلف و حفاظت از گونه‌های ارزشمند پرندگان شکاری در شهرستان دلفان شد.

پرندگان شکاری از گونه‌های مهم حیات‌وحش به شمار می‌روند و نقش مؤثری در حفظ تعادل جمعیت گونه‌ها و سلامت اکوسیستم دارند و زنده‌گیری، نگهداری و خرید و فروش غیرمجاز آنها تهدیدی برای تنوع زیستی محسوب می‌شود.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان، از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه ی زنده‌گیری پرندگان شکاری، مراتب را از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا موضوع در اسرع وقت پیگیری شود.