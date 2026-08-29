به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،محمد مهدی رضازاده گفت: در روز یکشنبه ۸ شهریور مصادف با ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) مراکز سراج، شهید چمران، نیایش، شهید آبشناسان، دماوند، خاوران، امام رضا (ع)، شهدای زمان آباد، فدائیان اسلام، شهید حکیم و واحد‌های سیار جیحون، بوتان، ارتش، نوبنیاد، شهید کلاهدوز، زیبادشت، اوشان، اتحاد، یاس فاطمی، گیلان، بوعلی از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ فعال هستند.

سرپرست ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران در خصوص فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران در ایام تعطیلات رسمی ماه پایانی فصل تابستان گفت: با توجه به افزایش سفر‌های تابستانی در این ایام با استفاده از خودرو‌های شخصی و اهمیت انجام معاینه فنی پیش از سفر به منظور اطمینان از صحت و سلامت ایمنی خودرو، برای رفاه حال و تسهیل در خدمت رسانی به شهروندان، این مجموعه نسبت به ارائه خدمات در روز‌های تعطیل اقدام کرده است.

گفتنی است در روز‌های تعطیل سال برای رفاه حال شهروندان برخی از مرکز معاینه فنی فعال هستند که شهروندان می‌توانند جهت اطلاع از آخرین وضعیت کاری این مراکز به سایت ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران inspection.tehran.ir و کانال اطلاع رسانی در بله @moayenehfani_tehran مراجعه کرده و یا با سامانه پاسخگو ۹۶۰۰۶۰۰۰ تماس بگیرند.