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رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: توجه به دانشآموزان با نیازهای ویژه، صرفاً یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و اخلاقی است و میزان توانمندی هر جامعه را میتوان در نحوه ارائه خدمات به افراد دارای نیازهای ویژه سنجید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سالار قاسمی در همایش «همراهان امید، سفیران توانمندی» که با حضور جمعی از خیرین، بازنشستگان، فرهنگیان و فعالان حوزه آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد، بر ضرورت تقویت عدالت آموزشی، آموزش فراگیر و توسعه خدمات تخصصی برای دانشآموزان با نیازهای ویژه تأکید کرد.
قاسمی در این همایش با اشاره به اهمیت نظام تعلیم و تربیت به عنوان یکی از کانونهای اصلی تحول در جامعه گفت: هدف استکبار جهانی در جنگ تحمیلی، هدف قرار دادن کانونهای تحول جامعه، بهویژه مدارس و دانشگاهها بود؛ چراکه دشمن تصور میکرد با ضربه زدن به مراکز علمی و آموزشی میتواند شالوده نظام تعلیم و تربیت کشور را متزلزل کند.
وی با اشاره به حمله به مدرسه شهدای میناب و دانشگاه صنعتی شریف افزود: دشمن با هدف قرار دادن مراکز آموزشی و علمی، درصدد ضربه زدن به آینده کشور بود، اما جامعه تعلیم و تربیت ایران نشان داد که در برابر تهدیدها و بحرانها از ظرفیت بالایی برای تابآوری برخوردار است.
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به تجربههای بهدستآمده در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: در این تجربه، تابآوری آموزشی را به خوبی تمرین کرده بودیم و در جریان جنگ رمضان نیز آموزش و پرورش نه تنها تعطیل نشد، بلکه با تقویت بسترهای آموزش مجازی، از جمله شبکه شاد و مدرسه تلویزیونی، فرآیند تعلیم و تربیت با رویکردی هدفمند ادامه پیدا کرد.
آموزش و پرورش استثنایی، مصداق بارز عدالت آموزشی
قاسمی در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به آموزش و پرورش استثنایی، این حوزه را یکی از مصادیق بارز تحقق عدالت آموزشی دانست و گفت: توجه به دانشآموزان با نیازهای ویژه، صرفاً یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و اخلاقی است و میزان توانمندی هر جامعه را میتوان در نحوه ارائه خدمات به افراد دارای نیازهای ویژه سنجید.
وی تصریح کرد: اگر جامعهای نتواند خدمات شایسته و مناسب را به افراد با نیازهای ویژه ارائه دهد، در واقع خود آن جامعه دچار معلولیت و ناتوانی است. معاون وزیر بر ضرورت حرکت جدی در مسیر توسعه آموزش فراگیر تأکید کرد و آموزش فراگیر را «هسته اصلی» فعالیتهای آموزش و پرورش استثنایی دانست.
وی همچنین توجه به آموزشهای مهارتی، تربیتبدنی، مهارتهای هنری، اختلالات یادگیری و دانشآموزان دیرآموز را از دیگر اولویتهای مهم در این حوزه عنوان کرد و بر ضرورت برنامهریزی تخصصی و متناسب با نیازهای هر گروه از دانشآموزان تأکید داشت.
تأکید بر حکمرانی مشارکتی و نقش خیرین و بازنشستگان
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت حکمرانی مشارکتی در نظام تعلیم و تربیت، نقش خیرین، بازنشستگان و گروههای مردمی را در توسعه و ارتقای آموزش و پرورش استثنایی بسیار مهم دانست. وی با بیان اینکه تحقق عدالت آموزشی نیازمند همراهی همه بخشهای جامعه است، اظهار کرد: دولت و آموزش و پرورش به تنهایی نمیتوانند همه ظرفیتهای مورد نیاز برای توسعه خدمات آموزشی و توانبخشی را فراهم کنند و حضور خیرین، فرهنگیان بازنشسته، خانوادهها و نهادهای مردمی میتواند بخش مهمی از این مسیر را هموار کند.
گفتنی است در این همایش، از جمعی از خیرین و بازنشستگان که در مسیر حمایت از آموزش و پرورش استثنایی و توانمندسازی دانشآموزان با نیازهای ویژه نقشآفرینی کردهاند، تجلیل و قدردانی شد