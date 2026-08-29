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سازمان دارالقرآن الکریم با هدف پیوند میان جشنهای حماسی «امت احمد» و مفاهیم قرآنی، کتاب ویژه هفته وحدت را با تمرکز بر آیه ۲۹ سوره فتح و مفهوم خونخواهی شهدای مظلوم منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجتالاسلام حمید محمودخانی، مسئول مرکز راهبری-محتوایی سازمان دارالقرآن الکریم، از انتشار کتاب ویژه هفته وحدت خبر داد و اظهار کرد: این اثر در راستای پویش ملی «زندگی با آیهها» و همزمان با جشنهای حماسی «امت احمد» تهیه شده است تا محتوایی غنی و متناسب با میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) در اختیار مبلغان قرار گیرد.
محمودخانی درباره محتوای این کتاب توضیح داد: «این اثر در دو بخش “سخنرانی کوتاه” و “سخنرانی تفصیلی” تدوین شده است. هدف اصلی ما این است که مبلغان در تجمعات و مراسم هفته وحدت بتوانند با تکیه بر آیه ۲۹ سوره فتح (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ…)، ویژگیهای پیروان راستین پیامبر(ص) و ضرورتهای امروز جهان اسلام را برای مخاطبان تبیین کنند.»
خونخواهی؛ محور وحدت امت اسلامی
وی با تأکید بر اهمیت رویکرد امسال این پویش افزود: «تفاوت محتوای امسال با سالهای گذشته در پررنگتر شدن موضوع خونخواهی است. با توجه به جنایات دشمن در ماههای اخیر، ضرورت ایستادگی متحدانه علیه مستکبران بیش از همیشه احساس میشود. آیه محوری این کتاب، ضمن تبیین دو ویژگی «أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ» (سرسختی در برابر کفار) و «رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ» (رحمت میان خود)، نشان میدهد که قیام برای خونخواهی شهدای مظلوم، میتواند به اصلیترین محور وحدت در «امت احمد» تبدیل شود.»
زمینهسازی برای وحدت عملی
مسئول مرکز راهبری-محتوایی سازمان دارالقرآن الکریم خاطرنشان کرد: «این کتاب با همکاری آقای علیاصغر کمالی تدوین شده و تلاش دارد تا میان میلاد پیامبر(ص)، مفهوم امت اسلامی و وظیفه امروز مسلمانان در قبال شهدا پیوندی معنادار ایجاد کند. امیدواریم با بهرهگیری از این محتوا در جشنهای «امت احمد»، شاهد همافزایی پرچمهای سبزِ عیدانه و پرچمهای سرخِ خونخواهی باشیم؛ چراکه ایستادگی متحدانه در برابر دشمن جنایتکار، گمشده جهان اسلام برای تحقق وحدت واقعی است.»
گفتنی است پویش ملی «زندگی با آیهها» در مناسبتهای مختلف سال از جمله ماه رمضان، محرم و ایام فاطمیه، با استخراج آیات کلیدی قرآن کریم، تلاش میکند راهکارهای قرآنی را برای مسائل روز جامعه اسلامی ارائه دهد.