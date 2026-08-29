همزمان با هفته دولت، آیین افتتاح همزمان و برخط ۲۰ واحد «سراج» و سه کانکس کاهش آسیب اعتیاد در سراسر کشور، با حضور معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این مراسم، واحد «سراج» مرکز خدمات جامع سلامت مریم‌آباد شهرستان ابرکوه نیز به بهره‌برداری رسید و فعالیت خود را در حوزه ارائه خدمات سلامت روانی و اجتماعی آغاز کرد.

شریفی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با اشاره به راه‌اندازی این واحد گفت: توسعه خدمات سلامت روان و اجتماعی از برنامه‌های مهم نظام سلامت در راستای تحقق عدالت در سلامت و فراهم کردن دسترسی عادلانه مردم به خدمات مورد نیاز است.

وی افزود: راه‌اندازی واحد‌های «سراج» با هدف تقویت خدمات سلامت روانی و اجتماعی، شناسایی و مداخله به‌موقع در مشکلات روانی و اجتماعی و ارائه خدمات حمایتی و تخصصی به گروه‌های هدف انجام می‌شود.

شریفی ادامه داد: با آغاز فعالیت واحد «سراج» در مرکز خدمات جامع سلامت مریم‌آباد ابرکوه، ظرفیت شبکه بهداشت شهرستان برای ارائه خدمات سلامت روان و اجتماعی و همچنین پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: توجه همزمان به سلامت جسم و روان، شناسایی زودهنگام افراد در معرض آسیب و تسهیل دسترسی مردم به خدمات مشاوره‌ای و حمایتی، از محور‌های مهم برنامه‌های حوزه بهداشت است.

گفتنی است افتتاح همزمان ۲۰ واحد «سراج» و سه کانکس کاهش آسیب اعتیاد در کشور، در راستای توسعه خدمات سلامت روانی و اجتماعی و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد انجام شد.