برگزاری جشن میلاد پیامبر (ص) در خیابان جمهوری یاسوج
مراسم بزرگداشت شهدای دولت و جشن میلاد پیامبر (ص) در خیابان جمهوری یاسوج برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت الاسلام سید رضا افتخاری مدیر کل تبلیغات اسلامی استان از برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای دولت و جشن میلاد باسعادت پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در خیابان جمهوری اسلامی یاسوج و همه شهرهای استان خبر داد و گفت: دستگاههای اجرایی استان برای برگزاری باشکوه این برنامه همکاری کنند. حجت الاسلام افتخاری از برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای دولت ساعت ۲۱ امشب هفتم شهریور خبر داد و افزود: این آیین با حضور اقشار مختلف مردم در خیابان جمهوری اسلامی یاسوج برگزار میشود و استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم سخنرانی می کند. وی ادامه داد: جشن میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) نیز با شعار محوری «امت رسولالله»، یکشنبه هشتم شهریور پس از اقامه نماز مغرب و عشا در خیابان جمهوری اسلامی شهر یاسوج برگزار میشود.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد خود را برای برپایی جشن بزرگ «مهمانی امت احمد» آماده میکند اضافه کرد: به همین مناسبت، بیش از ۴۰۰ برنامه متنوع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در سراسر استان به همت هیات های مذهبی، روحانیون، مساجد، نهادهای فرهنگی و مشارکت خودجوش مردمی تدارک دیده شده است. افتخاری گفت: این برنامهها با هدف تبیین سیره نبوی، ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) و تحکیم وحدت امت اسلامی برگزار می شود. وی افزود: در همه شهرستانهای استان، جشنهای محوری و متمرکز با حضور اقشار مختلف مردم برپا می شود و همچنین برپایی مواکب و ایستگاههای صلواتی در میادین و معابر اصلی شهرها، از دیگر برنامههای شاخص این ایام است که فضایی سرشار از معنویت، برادری و شادمانی را در جایجای استان ایجاد خواهد کرد.