حجت الاسلام افتخاری از برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای دولت ساعت ۲۱ امشب هفتم شهریور خبر داد و افزود: این آیین با حضور اقشار مختلف مردم در خیابان جمهوری اسلامی یاسوج برگزار می‌شود و استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم سخنرانی می کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد خود را برای برپایی جشن بزرگ «مهمانی امت احمد» آماده می‌کند اضافه کرد: به همین مناسبت، بیش از ۴۰۰ برنامه متنوع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در سراسر استان به همت هیات های مذهبی، روحانیون، مساجد، نهادهای فرهنگی و مشارکت خودجوش مردمی تدارک دیده شده است.

افتخاری گفت: این برنامه‌ها با هدف تبیین سیره نبوی، ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) و تحکیم وحدت امت اسلامی برگزار می شود.

وی افزود: در همه شهرستان‌های استان، جشن‌های محوری و متمرکز با حضور اقشار مختلف مردم برپا می شود و همچنین برپایی مواکب و ایستگاه‌های صلواتی در میادین و معابر اصلی شهرها، از دیگر برنامه‌های شاخص این ایام است که فضایی سرشار از معنویت، برادری و شادمانی را در جای‌جای استان ایجاد خواهد کرد.