به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت هفته دولت بهره برداری از ۱۰ طرح عمرانی و خدماتی در نقاط مختلف شهرستان پلدشت آغاز شد.

این طرح‌ها شامل آسفالت ریزی معابر شهری پلدشت به مساحت ۲۵ هزار مترمربع. مرمت و بازسازی پارک‌های داخل شهر. اصلاح و توسعه شبکه روستایی؛ و آسفالت ریزی معابر روستایی و جدول کشی و هدایت آب‌های سطحی روستایی هستند که برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۸۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.