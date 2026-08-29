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بمناسبت هفته دولت بهره برداری از ۱۰ طرح عمرانی و خدماتی در نقاط مختلف شهرستان پلدشت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت هفته دولت بهره برداری از ۱۰ طرح عمرانی و خدماتی در نقاط مختلف شهرستان پلدشت آغاز شد.
این طرحها شامل آسفالت ریزی معابر شهری پلدشت به مساحت ۲۵ هزار مترمربع. مرمت و بازسازی پارکهای داخل شهر. اصلاح و توسعه شبکه روستایی؛ و آسفالت ریزی معابر روستایی و جدول کشی و هدایت آبهای سطحی روستایی هستند که برای اجرای این طرحها در مجموع ۸۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.