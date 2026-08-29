مدیر جهاد کشاورزی سنندج: در راستای تامین امنیت غذایی و با هدف جلوگیری از قاچاق دام زنده، طرح پلاک گذاری و هویت گذاری دام در استان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رحیمی با بیان اینکه پلاک گذاری دام‌ها با هدف جلوگیری از قاچاق دام زنده به کشور‌های همسایه انجام می‌شود گفت:کردستان جز استان‌های پیشگام در اجرای این طرح است.

وی افزود: از ۱۲ هزار واحد دامی در شهرستان تاکنون ۳۰۰۰ واحد دامی پلاک‌گذاری شده‌اند.

شهرستان سنندج رتبه دوم در اجرای این طرح را در استان کردستان به خود اختصاص داده است.