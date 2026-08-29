همزمان با هفته دولت و با حضور دکتر قاضی‌زاده نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی چند طرح خدماتی و عمرانی در شهرستان فریمان، افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار فریمان گفت:افتتاح آسفالت راه روستای آبکوه به طول ۱۰ کیلومتر، افتتاح بوستان امام رضا علیه السلام شهرفرهادگرد، افتتاح المان شهید گمنام شهر فرهادگرد، افتتاح پیاده روسازی و نوسازی معابر شهری در فرهادگرد و شهر فریمان و رونمایی از خودرو‌های خدمات رسان در شهر فریمان و فرهادگرد از جمله این طرح هاست.

مهدی ناصری افزود:این طرح ها با اعتباری بیش از ۴۶۰ میلیارد ریال در این شهرستان به بهره‌برداری رسید.