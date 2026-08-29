شرکت اوپن‌ای‌آی (OpenAI) اعلام کرد: ارائه مدل‌های هوش مصنوعی خود به Cursor، ابزار کدنویسی متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس (SpaceX) زیر نظر ایلان ماسک را متوقف خواهد کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، این اقدام پس از آن صورت گرفت که شرکت اسپیس‌ایکس در ماه ژوئن، شرکت Anysphere (سازنده Cursor) را در قراردادی ۶۰ میلیارد دلاری به صورت تمام‌سهام خریداری کرد.

اوپن‌ای‌آی در بیانیه‌ای صریح اعلام کرد: به دلیل سوابق نقض قرارداد توسط شرکت‌های وابسته به ایلان ماسک، دیگر نمی‌تواند به رعایت شرایط استفاده از فناوری‌هایش توسط اسپیس‌ایکس اطمینان داشته باشد.

تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ به عنوان زمان قطع خدمات اعلام شده است. در همین راستا، مایکل ترول از مدیران اسپیس‌ایکس اعلام کرد که مذاکراتی برای حل این impasse در جریان است.

شایان ذکر است که اختلافات ماسک و آلتمن پیش از این به دادگاه نیز کشیده شده بود؛ جایی که ماسک اوپن‌ای‌آی را به تغییر مأموریت از غیرانتفاعی به تجاری متهم کرد، اما هیئت منصفه فدرال آمریکا در نهایت علیه ماسک رأی داد.