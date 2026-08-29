به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر پایگاه میراث جهانی باغ‌موزه چهلستون اصفهان گفت: هیئت کارشناسی پایگاه‌های میراث ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به اصفهان، با حضور معاون میراث‌فرهنگی استان، به‌صورت میدانی وضعیت بخش‌های مختلف این مجموعه را بررسی کردند.

مصطفی هادی‌پور افزود: در این بازدید، موضوعاتی ازجمله وضعیت ایوان، ریزش‌های ایجادشده در بخش‌هایی از بنا و سقف، انحراف برخی ستون‌ها، شرایط دوپوش و تزیینات چوبی و همچنین نیاز‌های حفاظتی مجموعه به‌صورت جزئی و تخصصی بررسی شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی باغ‌موزه چهلستون گفت: یکی از محور‌های مهم این بررسی، موضوع انحراف ستون‌های مجموعه بود که کارشناسان حاضر، این مسئله را از نزدیک ارزیابی کردند و وضعیت ستون‌های منحرف و آسیب‌های ایجادشده در بخش‌های مختلف بنا را موردبررسی قراردادند.

هادی‌پور با اشاره به‌ضرورت اجرای سریع اقدامات حفاظتی در چهلستون افزود: در شرایط کنونی، برخی مداخلات اضطراری هستند، ازجمله تثبیت و حفاظت از بخش‌هایی که دچار آسیب شده‌اند و پیش‌بینی داربست حفاظتی و کفراژ در نقاط موردنیاز، به‌ویژه در بخش‌هایی که احتمال تشدید آسیب در اثر شرایط جوی وجود دارد.

مدیر پایگاه میراث جهانی باغ‌موزه چهلستون گفت: تلاش ما این است که اقدامات ضروری پیش از آغاز بارش‌ها و ورود به فصل زمستان انجام شود.

هادی پور به پیگیری برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی حفاظت از میراث جهانی خبر اشاره کرد و افزود: با توجه به میزان آسیب‌های واردشده به مجموعه چهلستون، موضوع استفاده از ظرفیت اعتبارات یونسکو نیز در حال پیگیری است و مقررشده است با حضور کارشناسان یونسکو در بازدید‌های آتی، وضعیت مجموعه به‌صورت تخصصی بررسی و ظرفیت‌های حمایتی موجود برای حفاظت از این اثر جهانی دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از تزیینات ارزشمند چهلستون گفت: در جریان این بازدید، وضعیت نقاشی‌ها، تزیینات چوبی، ستون‌ها و نرده‌های چوبی نیز بررسی شد.

چهلستون اصفهان به‌عنوان یکی از آثار شاخص معماری و هنر دوره صفوی، در شمار اجزای پرونده میراث جهانی میدان نقش‌جهان قرار دارد و حفاظت از ساختار معماری، نقاشی‌ها، تزیینات چوبی و عناصر وابسته به آن، علاوه بر اهمیت ملی، از منظر تعهدات حفاظت از میراث جهانی نیز حائز اهمیت است.

این بنای تاریخی ۱۵ دی ۱۳۱۰ به شماره ۱۰۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.