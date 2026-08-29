به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برنی سندرز، نماینده دموکرات روز جمعه در مراسمی با عنوان «راهپیمایی واشنگتن ۲۰۲۶؛ دفاع از رأی» در جمع فعالان و رهبران حقوق مدنی آمریکا سخنرانی کرد.

شش دهه پس از آنکه «مارتین لوتر کینگ جونیور» در برابر بنای یادبود لینکلن از رویای خود برای تحقق عدالت و برابری در آمریکا سخن گفت، هزاران نفر روز جمعه در پایتخت این کشور به خیابان‌ها آمدند تا هشدار بدهند درباره آنچه رهبران حقوق مدنی، تهدید دوباره علیه حقوقی می‌دانند که کینگ برای تحقق آنها مبارزه کرده بود.

برنی سندرز گفت: هرگز نباید آن نظام اقتصادی را بپذیریم که به واسطه اش تعداد بسیار اندکی، بهره فراوانی می‌برند در حالیکه جمعیت بی شماری، درآمد بسیار کمی دارند. اقتصادی که در آن، یک نفر صاحب ثروتی بیشتر از سرمایه ۵۰ درصد از خانواده‌های آمریکایی است. باید روند اخذ مالیات عادلانه از میلیاردر‌ها آغاز شود.

وی افزود: ما هرگز نباید فعالیت یک نظام مالی فاسد را در جریان تبلیغات انتخاباتی بپذیریم که اجازه بدهد حامیان ثروتمند نامزد‌ها، پایه‌های دموکراسی ما را تضعیف کنند و نتیجه انتخابات را بخرند. باید از شر آن تصمیم فلاکت بار دیوان عالی کشور خلاص شویم، شهروندان متحد شوند و ما باید نقش «سوپر پک ها» را از روند سیاسی حذف کنیم. (سوپر پک‌ها، کمیته‌های اقدام سیاسی مستقل در آمریکا هستند که می‌توانند مبالغ بسیار زیادی را برای حمایت یا مخالفت با نامزد‌ها و مسائل سیاسی هزینه کنند_ مترجم) باید به سمت تامین هزینه برای برگزاری انتخابات از محل درآمد‌های عمومی حرکت کنیم.

سندرز تاکید کرد: برادران و خواهران! ما هرگز نباید ساختاری را بپذیریم که در آن میلیون‌ها کارگر درآمدی در حد رفع گرسنگی دارند و از حق برخورداری از مواهب اتحادیه‌ها محروم هستند. باید حداقل دستمزد کارگر افزایش پیدا کند تا به سطح مناسب برای تامین مخارج زندگی، یعنی دست کم به ۲۰ دلار در ساعت برسد و باید «پرو اکت» را به تصویب برسانیم. (پرو اَکت، لایحه‌ای است که هدفش تقویت حقوق کارگران و اتحادیه‌های کارگری است – مترجم) تا کارگران بتوانند به راحتی به عضویت اتحادیه‌ها در آیند.

وی خاطرنشان کرد: هرگز نباید نظام سلامتی را بپذیریم که برای کسب سود‌های سرشار به نفع صنعت داروسازی و شرکت‌های بیمه طراحی شده است. حق برخورداری از بیمه سلامت یکی از مصادیق حقوق بشر است.