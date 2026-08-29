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سینمای ایران نخستین هفته از شهریورماه را در حالی سپری کرد که با ۳۵۲ هزار مخاطب به فروشی معادل ۴۶ میلیارد تومان دست پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سینماشهر، بیست و سومین هفته از سال جاری در حالی از روز شنبه ۳۱ مرداد الی پایان روز جمعه ۶ شهریور سپری شد که سینمای ایران با میزبانی از ۳۵۲ هزار و ۱۶۳ مخاطب به فروشی معادل ۴۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم زندهشور با ۱۳۱ هزار و ۴۵۱ مخاطب و پردیس سینمایی کوروش با ۱۷ هزار و ۷۸۴ مخاطب نیز بهعنوان پرمخاطبترین فیلم و پردیس سینمایی در هفته گذشته معرفی شدند.
بر اساس این گزارش، «پردیس سینمایی کوروش» با ۱۷ هزار و ۷۸۴ مخاطب، «پردیس سینمایی ایرانمال» با ۱۴ هزار و ۴۲۴ مخاطب، «پردیس سینمایی هدیش» با ۱۰ هزار و ۹۲ مخاطب، «پردیس سینمایی آزادی» با ۸ هزار و ۹۵۵ مخاطب و «پردیس سینمایی هویزه مشهد» با ۷ هزار و ۷۹۸ مخاطب، عنوان پنج پردیس سینمایی پرمخاطب طی هفته گذشته را به خود اختصاص دادند.
لازم به توضیح است بر اساس آمار ثبتشده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) هفته نوزدهم (۳ الی ۹ مرداد) سال جاری با ۴۴۸ هزار و ۸۷۰ مخاطب بهعنوان پرمخاطبترین هفته از ابتدای سال لقب گرفته است و هفته هجدهم (۲۷ تیر الی ۲ مرداد) با ۳۶۳ هزار ۳۲۰ مخاطب، هفته بیست و سوم (۳۱ مرداد الی ۶ شهریور) با ۳۵۲ هزار و ۱۶۳ مخاطب، هفته بیست و دوم (۲۴ الی ۳۰ مرداد) با ۳۲۸ هزار و ۷۳۱ مخاطب و هفته دهم (۲ الی ۸ خرداد) با ۲۹۷ هزار و ۲۳۹ مخاطب نیز در رتبههای بعدی این فهرست قرار دارند.