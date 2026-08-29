به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سینماشهر، بیست و سومین هفته از سال جاری در حالی از روز شنبه ۳۱ مرداد الی پایان روز جمعه ۶ شهریور سپری شد که سینمای ایران با میزبانی از ۳۵۲ هزار و ۱۶۳ مخاطب به فروشی معادل ۴۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم زنده‌شور با ۱۳۱ هزار و ۴۵۱ مخاطب و پردیس سینمایی کوروش با ۱۷ هزار و ۷۸۴ مخاطب نیز به‌عنوان پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی در هفته گذشته معرفی شدند.



بر اساس این گزارش، «پردیس سینمایی کوروش» با ۱۷ هزار و ۷۸۴ مخاطب، «پردیس سینمایی ایران‌مال» با ۱۴ هزار و ۴۲۴ مخاطب، «پردیس سینمایی هدیش» با ۱۰ هزار و ۹۲ مخاطب، «پردیس سینمایی آزادی» با ۸ هزار و ۹۵۵ مخاطب و «پردیس سینمایی هویزه مشهد» با ۷ هزار و ۷۹۸ مخاطب، عنوان پنج پردیس سینمایی پرمخاطب طی هفته گذشته را به خود اختصاص دادند.



لازم به توضیح است بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) هفته نوزدهم (۳ الی ۹ مرداد) سال جاری با ۴۴۸ هزار و ۸۷۰ مخاطب به‌عنوان پرمخاطب‌ترین هفته از ابتدای سال لقب گرفته است و هفته هجدهم (۲۷ تیر الی ۲ مرداد) با ۳۶۳ هزار ۳۲۰ مخاطب، هفته بیست و سوم (۳۱ مرداد الی ۶ شهریور) با ۳۵۲ هزار و ۱۶۳ مخاطب، هفته بیست و دوم (۲۴ الی ۳۰ مرداد) با ۳۲۸ هزار و ۷۳۱ مخاطب و هفته دهم (۲ الی ۸ خرداد) با ۲۹۷ هزار و ۲۳۹ مخاطب نیز در رتبه‌های بعدی این فهرست قرار دارند.