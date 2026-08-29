فرمانده انتظامی مشگین شهر از دستگیری فردی که با ضربات چاقو، جوان ۱۹ساله ای را به قتل رسانده بود؛ در کمتر از یک ساعت پس از ارتکاب جرم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ نیکروز سلیمانی فرمانده انتظامی مشگین شهر اظهار کرد: در پی تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و ارائه گزارش مبنی بر درگیری در پارک جنگلی شهرستان مشگین شهر، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۱ فرهنگیان و پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور پلیس در محل و با انجام بررسی‌های تخصصی مشخص شد؛ درگیری بین ۲ جوان روی داده که جوان ۱۹ ساله‌ای بر اثر اصابت ضربات چاقو به شدت مجروح و در محل به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر تصریح کرد: با تلاش پلیس و در کمتر از یک ساعت، قاتل که جوان ۱۶ ساله‌ای است؛ دستگیر و دربازجویی‌های پلیس به انجام قتل با انگیزه اختلاف شخصی اعتراف و تحویل مرجع قضایی شد.