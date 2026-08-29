به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر مرکز جامع سلامت روستای کافی آباد گفت: در آستانه فرا رسیدن میلاد حضرت رسول اکرم صل الله و علیه و آله و ولادت حضرت امام جعفر صادق (ع) تعداد هشتاد و هشت نفر بیمار مراجعه کننده به مرکز خدمات جامع سلامت کافی آبادشهرستان اشکذر در یک روز کاری توسط پزشک فوق تخصص ارتوپد به طوررایگان ویزیت شدند.



ابوالفضل نظری افزود: میثم جعفری کافی آباد پزشک فوق تخصص ارتوپدی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران هر زمان که برای دیدار والدین خود به روستای محل زادگاهش مراجعه می‌کند با حضور در مرکز جامع سلامت روستای کافی آباد و با اطلاع رسانی قبلی در یک روز کاری؛ تمام بیماران این مرکز را به طور رایگان ویزیت می‌کند.