به گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صدا و سیما؛ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی فهرست ۱۴ کد تعرفه مربوط به گوشت قرمز منجمد را که مشمول معافیت از پرداخت ۱۲ در هزار ارزش گمرکی می‌شوند، به سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

بر اساس نامه محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، این اقدام در پی نامه‌های پیشین این معاونت درباره فهرست کد تعرفه کالا‌های اساسی مشمول معافیت از پرداخت ۱۲ در هزار ارزش گمرکی انجام شده است.

فهرست کد‌های تعرفه مشمول این معافیت به شرح زیر است:

۱. گوساله

۲.گوساله سایر

۳. قطعات با استخوان ران

۴. قطعات با استخوان راسته

۵.قطعات با استخوان سردست و سینه

۶. قطعات با استخوان سایر

۷. بی‌استخوان ران و راسته

۸. بی‌استخوان ران، سردست و سینه

۹. بی‌استخوان ران سایر

۱۰. لاشه و شقه بره منجمد

۱۱. لاشه یا شقه

۱۲. سایر قطعات با استخوان

۱۳. بی‌استخوان

۱۴. گوشت بز