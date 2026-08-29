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متخلفان شکار در منطقه میانجنگل فسا با ۱۶ پرنده وحشی و ۲ قبضه سلاح ساچمه زنی دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فسا گفت: ماموران محیط زیست یک گروه چهار نفره متخلف را به همراه ۲ قبضه سلاح ساچمهزنی، ۱۶ قطعه پرنده وحشی شکار شده شامل کبک و تیهو، ۳۲ تیر فشنگ ساچمه، ۶ تیر فشنگ چهارپاره و یک دستگاه دوربین چشمی در محدوده تنگ شور در میانجنگل فسا را دستگیر کردند.
علیرضا محمدی فارسی افزود: منطقه حفاظت شده میانجنگل فسا از زیستگاههای ارزشمند استان فارس به شمار میرود و حفاظت از آن، نقش مؤثری در پایداری جمعیت گونههای حیات وحش و حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور دارد.
شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.