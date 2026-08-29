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وزیر کشور: همزمان با هفته دولت امروز بیش از ۱۹ هزار طرح شهری و روستایی در سراسر کشور افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ وزیر کشور در آیین برخط افتتاح رسمی مجموعه پلها و زیرگذرهای بزرگراه شهید آیتالله رئیسی با دستور رئیس جمهور با گرامیداشت هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته دولت از افتتاح بیش از ۱۹ هزار طرح شهرداریها و دهیاریهای کشور با مجموع بیش از ۱۲۸.۵ همت خبر داد.
اسکندر مومنی تاکید کرد: این ایام روزهای پرمشغلهای است و در هفته دولت شاهد افتتاحیههای فراوان هستیم؛ قدردانی رهبر معظم انقلاب از شخص رئیسجمهور و دولت جای تشکر دارد، همه دولت بهصورت خستگیناپذیر در کنار مردم حضور داشتند.
وی با بیان اینکه در شرایطی همچون جنگ، مردم دولت را همواره کنار خود حس میکردند، افزود: دولت مجموعه ارکان اجرایی کشور است و در حوزههای شهری و روستایی نیز همه پای کار مردم بودند که جای تقدیر و تشکر دارد.
وزیر کشور با گرامیداشت یاد رهبر شهید و دانشآموزان شهید میناب گفت: وحدت مردم در کنار دولت دست به دست هم داد تا پیروزی بزرگی رقم بخورد و تفاهمنامهای منعقد شود که سند پیروزی ایران عزیز است، در سدههای گذشته چنین توافقی که اکثر قریب به اتفاق مفاد آن به نفع ایران باشد، سراغ نداریم که این نتیجه دلاورمردی نیروهای رزمنده و همراهی دولت و مردم است.
سردار مومنی تاکید کرد: یکی از وظایفی که ما داریم و به استانداران و فرمانداران یادآور میشویم، این است که این همبستگی حفظ شود و هرکس خدشهای وارد کند، در حق ایران عزیز جفا کرده است.
وی با اشاره به طرح های افتتاحی شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: امروز ۶ هزار و ۵۳۹ پروژه شهرداریها با هزینه ۱۱۰ همت و ۱۲ هزار و ۳۷۱ طرح دهیاریها با ارزش ۱۸.۵ همت در کشور افتتاح می شود.
وزیر کشور افزود: شوراها و دهیاریهای کشور در موضوع ناترازی انرژی که یک چالش جدی در روزهای نخست فعالیت دولت بود، گامهای اساسی برداشتند. مومنی یادآور شد: در جنگ تحمیلی اخیر نیز حوزه شهری و روستایی پای کار مردم بودند.
وزیر کشور با اشاره به شرایط دشوار آغاز فعالیت دولت چهاردهم گفت: در آغاز دولت چهاردهم شرایط بسیار سخت و دشوار بود و هشت نیروگاه ذخایرش به صفر رسیده بود؛ خوشبختانه با همت همه ارکان دولت، انرژیهای جایگزین همچون انرژی خورشیدی در دستور کار قرار گرفت و تغییرات و بازسازی نیز انجام شد و نیروگاههای از مدار خارج شده، به فرآیند فعالیت بازگشتند و دوران سخت را پشت سر گذاشتیم.