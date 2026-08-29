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مدیرکل محیطزیست خراسان شمالی از مشاهده مجدد یوزپلنگهای آسیایی در زیستگاههای استان خبر داد و گفت: خوشبختانه هلیا و تولههایش در منطقه نسبتاً امنی مشاهده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مجید دریکوندگفت: در امتداد برنامه رصد و پایش زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی در استان با نگرانی که از حضور هلیا و تولههایش در یک منطقه پرتردد در حوالی شوقان داشتیم، خوشبختانه مجددا این یوزها را مشاهده کردیم.
وی افزود: این مشاهده در شامگاه ششم شهریورماه و در آستانه ورود به هفتم شهریورماه انجام شد و خوشبختانه یوزها در منطقه نسبتاً امنتری بودند.
مدیرکل محیطزیست خراسان شمالی از مردم خواست مشاهدات خود را با دقت به محیطزیست منتقل کنند و گفت: مراقبتهای لازم از طریق هشدارها و ارتباط با محیطزیست ادامه دارد.