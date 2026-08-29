استاندار قم بر تسریع در تأمین زمین و منابع مالی برای احداث مجتمع‌های آموزشی بزرگ‌مقیاس در مناطق کمتربرخوردار و سایت‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم در جلسه بررسی زمین‌های آموزشی استان قم با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی متناسب با نیاز مناطق مختلف شهر، بر رفع کمبود زمین برای ساخت مدارس و استفاده همزمان از ظرفیت‌های دولتی، مدیریت شهری و خیرین تأکید کرد.

در این جلسه، تعدادی از زمین‌های بزرگ‌مقیاس در مناطق ۲ و ۶ شهر قم که از مناطق کمتربرخوردار به شمار می‌روند، بررسی و مقرر شد مراحل نهایی توافق با مالکان این اراضی در هفته پیش‌رو انجام و زمین‌های موردنظر برای کاربری آموزشی در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

بر اساس این برنامه، با همکاری شهرداری قم و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین مدرسه‌ساز و منابع دولتی، احداث مجتمع‌های آموزشی بزرگ‌مقیاس در مناطق کمتربرخوردار، از جمله منطقه نیروگاه و محدوده قلعه کامکار دنبال می‌شود.

همچنین وضعیت تأمین زمین آموزشی در محدوده‌هایی از جمله بلوار غدیر مقابل بوستان علوی، بلوار ۱۵ خرداد و جمکران بررسی و مقرر شد زمین‌های مناسب در نقاط مختلف شهر شناسایی و پس از طی مراحل قانونی برای احداث فضا‌های آموزشی اختصاص یابد.

در بخش دیگری از این نشست، تأمین منابع مالی ساخت و تکمیل مدارس سایت‌های نهضت ملی مسکن قم بررسی شد و مقرر شد با پیگیری استانداری و دستگاه‌های مرتبط، منابع تکمیلی مورد نیاز تأمین شود.

همچنین اداره‌کل راه و شهرسازی استان قم مکلف شد نسبت به پیش‌بینی و صورت‌جلسه زمین‌هایی به ارزش یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای تأمین منابع ساخت مدارس اقدام کند.

این ظرفیت در چارچوب همکاری با قرارگاه امام حسن مجتبی و با عاملیت بسیج سازندگی برای ساخت و تکمیل فضا‌های آموزشی در سایت‌های نهضت ملی مسکن پیش‌بینی شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ظرفیت ایجادشده برای تأمین منابع ساخت و تکمیل مدارس در ۳۵ نقطه از سایت‌های نهضت ملی مسکن استفاده خواهد شد و در ۱۲ سایت، روند ساخت و تکمیل مدارس با شتاب بیشتری دنبال می‌شود.

استاندار قم با تأکید بر پیگیری جدی تأمین منابع و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، تصریح کرد: فضا‌های آموزشی مورد نیاز جمعیت ساکن در سایت‌های نهضت ملی مسکن باید همزمان با توسعه این مناطق فراهم شود.