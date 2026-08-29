وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه در جنوب غرب خوزستان برای امروز شنبه و یکشنبه، هفتم و هشتم شهریور پیش بینی می‌شود.

وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه در جنوب غرب خوزستان برای شنبه و یکشنبه، هفتم و هشتم شهریور

وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه در جنوب غرب خوزستان برای شنبه و یکشنبه، هفتم و هشتم شهریور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز و فردا وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی پیش بینی می‌شود و سپس از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه روند کاهش ۵ تا ۷ درجه‌ای دما در سطح استان وجود دارد. از اواخر وقت فردا تا اواسط روز دوشنبه افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان مورد انتظار است.

طی فردا نیز ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار‌های پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای در ارتفاعات استان وجود دارد.

همچنین طی امروز و از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه وزش باد‌ها در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی و مرکزی بصورت متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود، لذا احتمال برخاستن گرد و خاک موقتی نیز دراین مناطق وجود دارد.

در شبانه روز گذشته امیدیه و آبادان با دمای ۴۹.۸ و ایذه با دمای ۲۱.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۸ و کمینه دمای ۳۱.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.