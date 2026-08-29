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۶۷ طرح در حوزههای مختلف با اعتبار بیشاز یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در شهرستان تفتان به بهرهبرداری رسید که بخشی از این طرحها در حوزه انرژی، آب و آبرسانی، مسکن روستایی، عمران شهری و روستایی و زیرساختهای خدماتی اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار شهرستان تفتان گفت: هدف از اجرای طرحهای عمرانی تنها افتتاح و ارائه آمار نیست، بلکه باید آثار این اقدامات در زندگی مردم دیده شود و موجب کاهش مشکلات، ارتقای کیفیت زندگی، ایجاد فرصتهای جدید و فراهم شدن زمینه توسعه پایدار شهرستان شود.
فرشاد فربد در ادامه به بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی گوهرکوه اشاره و اظهارکرد: این طرح با حضور استاندار سیستان و بلوچستان و با سرمایهگذاری بخش خصوصی به بهرهبرداری رسید.
وی با بیان اینکه این شهرستان دارای ظرفیتهای کمنظیر در حوزه انرژیهای نو و تجدیدپذیر است، افزود: این منطقه بهشت انرژیهای نو و تجدیدپذیر سیستان و بلوچستان است و برخورداری از تابش مناسب خورشید و پهنههای مستعد، این شهرستان را به یکی از مناطق دارای مزیت برای سرمایهگذاری در انرژیهای پاک تبدیل کرده است.
فرماندار تفتان اظهار کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر علاوه بر کمک به تأمین برق پایدار و کاهش ناترازی انرژی، میتواند فرصت تازهای برای اشتغال و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان ایجاد کند.
وی تأکید کرد: مدیریت شهرستان در چارچوب سیاستهای مدیریت عالی سیستان و بلوچستان، تسهیل سرمایهگذاری، رفع موانع پیش روی سرمایهگذاران و استفاده حداکثری از ظرفیتهای سرزمینی را با جدیت دنبال میکند، تلاش داریم تفتان به یکی از کانونهای انرژیهای نو و تجدیدپذیر جنوب شرق کشور تبدیل شود.